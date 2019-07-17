وفقا لأمريكا: وراء كل "مصيبة في هرمز" إيران

حتى الآن لم تتضح بشكل دقيق أو مفهوم حيثيات وملابسات اختفاء ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز، حيث انجرفت نحو المياه الإيرانية ثم اختفت الإشارات عن أجهزة التتبع التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين.