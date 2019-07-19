ماذا إذا أردت شراء سلاح أمريكي؟

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، عن السبب الحقيقي الذي أغضب أمريكا من الصفقة التركية - الروسية لشراء منظومة "إس - 400".

قال جاويش أوغلو إن سبب معارضة واشنطن لشراء تركيا منظومة "إس- 400" الروسية، ليس تقنيا، بل لأن أنقرة تشتري المنظومة من روسيا، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

ولفت جاويش أوغلو إلى أن "إس- 400" ليست منظومة هجومية، وستكون تحت تحكم تركيا ولن تشكل خطرا على أنظمة الناتو ومقاتلات "إف 35" الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أيضا أن "تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة "إف-35"، لكن لا يمكنها شراء المزيد لأنها تمتلك الآن منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا.