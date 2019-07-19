ظريف يذكّر ترامب بموقع أمريكا

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم أمس، عقب إعلان الولايات المتحدة عن إسقاط طائرة مسيرة، أن إيران ليس لديها معلومات عن فقدان طائرة مسيرة اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز.

في وقت لاحق، نشر ظريف على حساب صفحته في "تويتر" صورة لخريطة العالم يظهر عليها دولتان محددتان: إيران والولايات المتحدة. وتشير عليها النقطة الحمراء على مضيق هرمز، على الحدود الجنوبية لإيران، في الطرف الآخر من الخريطة من الولايات المتحدة الأمريكية. ومكتوب عليها عنوان فرعي بكلمة واحدة: "تذكير".

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار/مايو وحزيران/يونيو وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.