"القيصر إيمانويل الأول".. صورة للرئيس الفرنسي تثير جدلا

أصبحت صورة البروفايل الجديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صفحته الشخصية على الفيسبوك وتويتر حديث مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المحلية.

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي غير صورته الشخصية على صفحته الفيسبوك وتويتر، على الشبكات الاجتماعية، سببًا لاتهامه "بادعائه دور ملك غير محدود"، وفقًا لقناة BFMTV.

وأظهرت صورته الجديدة وجهه بشكل عرضي في دائرة ما جعلها أشبه بـ"قطعة نقدية لقيصر ما".

فلاحظ مستخدمو الشبكات الاجتماعية تشابه الصورة الجديدة مع صور الملوك والقياصرة على وجه العملات المعدنية، وخاصة عملات العهد الروماني.

وكتب في أحد التعليقات على الصورة: "يمكنكم أن تروا في هذه الصورة يوليوس قيصر (على الفيسبوك). أوه، عفوا، إنه الزعيم الشاب والديناميكي الشاب المستسلم لخياله".

وكتب مستخدم آخر: "قد تظن أنها (صورة) عملة لملك، لا بل لإمبراطورا!" مع هشتاغ #MacronI.