أمريكا تطلب من تركيا عدم نشر "إس-400"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم أمس الأربعاء، إن إيران لن تسمح بحدوث فوضى في منطقة الخليج ومضيق هرمز، لكنها لا تسعى إلى مواجهة عسكرية وتصعيد التوتر، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة "ليست مكانًا للعب"..