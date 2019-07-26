الإرهاب الاقتصادي... من ينهب فنزويلا

وقال أرييسا في بيان "تدين فنزويلا أمام المجتمع الدولي، الممارسة المتكررة للإرهاب الاقتصادي من قبل الحكومة الأمريكية، التي أعلنت عن تدابير هدفها الإجرامي حرمان جميع الفنزويليين من الحق في الغذاء".
علق وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرييسا، على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية البوليفارية.
وقال أرييسا في بيان "تدين فنزويلا أمام المجتمع الدولي، الممارسة المتكررة للإرهاب الاقتصادي من قبل الحكومة الأمريكية، التي أعلنت عن تدابير هدفها الإجرامي حرمان جميع الفنزويليين من الحق في الغذاء".
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