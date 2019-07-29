من يدعم فنزويلا في ظل العقوبات الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أنه يمكن فرض عقوبات إضافية ضد تركيا لكن تفضل واشنطن أن لا تنشر أنقرة منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".