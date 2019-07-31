ماذا تفعل أمريكا في القطب الشمالي؟

أفاد موقع "آر تي" الروسي أن وكالة الدفاع اللوجستية التابعة للبنتاغون تبحث عن شركات بهدف إجراء أبحاث لأسواق الدائرة القطبية الشمالية بما في ذلك العديد من المناطق الروسية.

وذكر موقع "آر تي" نقلاً عن وثيقة حصل عليها أن الأهداف تشمل أيضاً تعزيز استعداد الصناعة لأوقات الحروب والظروف الطارئة، لذلك يجب أن يكون لسلطات التخطيط الحكومية فهم واضح لعمل الشبكات الدولية اللوجستية، بالإضافة للقضايا الثقافية والعمل الجمركي والبنية التحتية وتعقيدات الإمدادات والأبعاد اللوجستية وخصائص البلدان والمناطق.

وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف لـ" آر تي": في البنتاغون بدأت تظهر وثائق وأبحاث مختلفة يقيّمون فيها حالة وقدرة الجيش الأمريكي لضمان وجود الولايات المتحدة في هذه المنطقة، والآن تهتم الولايات المتحدة بمثل هذه المعلومات من أجل بناء خططها الاستراتيجية على أساسها في المستقبل".