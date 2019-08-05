بريطانيا تخشى غواصات روسية "فائقة الهدوء"

يخشى الجيش البريطاني من أن الغواصات الروسية "فائقة الهدوء" التي تعمل بالديزل والكهرباء، ستكون قادرة على اختراق المياه الإقليمية للبلاد، وتبقى غير مرئية للأسطول الملكي.

قال خبراء بريطانيون، بأنه يمكن للغواصات تتبع تحركات البحرية البريطانية في شمال المحيط الأطلسي والاتصال بكابلات الاتصالات البحرية، وهذا يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة لندن، بحسب صحيفة "ذي تلغراف".

وستتمكن غواصة "فارشافيانكا" من التدخل في عمل حاملة الطائرات التابعة لقوات البحرية الملكية للملكة إليزابيث، خاصة بسبب ميزة "عازل الصوت" وتحسين مدى اكتشاف الأهداف والقدرة على ضرب الأهداف فوق وتحت الماء.

في هذا الصدد، وفقًا للجيش، تحتاج لندن إلى زيادة التمويل للقوات البحرية من أجل "الحفاظ على حرية عامل الردع النووي".