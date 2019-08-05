أستراليا تستبعد نشر صواريخ أمريكية على أراضيها

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، ​سكوت موريسون​، اليوم الاثنين، أن بلاده لم تتلق أي عرض أمريكي بشأن نشر صواريخ على أراضيها وبالتالي يستبعد اتخاذ هذا القرار في المسبقبل.