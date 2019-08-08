لولا الروس لما توحدت ألمانيا

أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، اليوم الخميس، بأن رئيس بلاده، نيكولاس مادورو، اتخذ قرارا بعدم ذهاب المسؤولين الحكوميين إلى الجولة المقبلة من المحادثات مع المعارضة في بربادوس، المقرر عقدها يومي 8 و9 آب/ أغسطس.