لولا الروس لما توحدت ألمانيا

هكذا علّق كوبيكي على آخر حلقات برنامج "Politbarometer"، والذي ذكر فيه أنه في ألمانيا الشرقية، معظم أهالي المنطقة يؤيدون تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا، بينما في ألمانيا الغربية - حوالي 30 % فقط.
قال وولفغانغ كوبيكي، نائب رئيس البوندستاغ، في مقابلة مع قناة "زي دي اف" الألمانية إن توحيد ألمانيا ما كان ليحدث لولا الروس.
هكذا علّق كوبيكي على آخر حلقات برنامج "Politbarometer"، والذي ذكر فيه أنه في ألمانيا الشرقية، معظم أهالي المنطقة يؤيدون تخفيف العقوبات المفروضة ضد روسيا، بينما في ألمانيا الغربية - حوالي 30 % فقط.
أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتعاون مع روسيا، معتبرا أن خيار بلاده بإبرام صفقة منظومة الدفاع الصاروخية "إس 400" كان بسبب موقف الولايات المتحدة الأميركية غير المفهوم.
أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، اليوم الخميس، بأن رئيس بلاده، نيكولاس مادورو، اتخذ قرارا بعدم ذهاب المسؤولين الحكوميين إلى الجولة المقبلة من المحادثات مع المعارضة في بربادوس، المقرر عقدها يومي 8 و9 آب/ أغسطس.
أعلن البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الوسائل لوضع حد لحكم نيكولاس مادورو في فنزويلا.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول) قام في الأشهر الأخيرة بتوسع وتعزيز شبكة سرية في سوريا والعراق.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)