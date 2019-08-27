العقوبات الأمريكية قد تضر بأمريكا أولا

العقوبات، التي من المحتمل أن تفرضها الولايات المتحدة ضد الشركات المشاركة في مد خط أنابيب "التيار الشمالي 2"، من الجائز أن تضر بمشاريع النفط والغاز الأمريكية في خليج المكسيك، حسبما ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" التجارية الألمانية.