بريكست من دون اتفاق...بريكست لصالح أمريكا

قال زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا، جيريمي كوربين، إن بريكست من دون اتفاق يعني بريكست لصالح ترامب.

وأبدى زعيم المعارضة أسفه لتودد رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاء ذلك في مقال له بصحيفة "إندبندنت".

وتابع كوربين أن بريكست من دون اتفاق "لن يرد لنا سيادتنا، بل سيضعنا تحت رحمة ترامب والشركات الأمريكية الكبرى".