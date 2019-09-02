طائرات مسيرة بريطانية "تساعد" في مضيق هرمز

وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في تقريرها، بأن الطائرات المسيرة البريطانية ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية بمرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا تدرس جديا إرسال طائرات مسيرة إلى منطقة الخليج في ظل حالة التوتر مع إيران.
وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في تقريرها، بأن الطائرات المسيرة البريطانية ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية بمرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.
وقعت جمهورية شبه جزيرة القرم ووزارة النقل السورية اتفاقا للتعاون في مجال النقل البحري، أمس الخميس، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل أقيم، يوم أمس الخميس، بدء عمل قيادة الفضاء الأمريكية [قيادة عسكرية تركز على الفضاء]، ووصف الفضاء بالساحة التالية للعمليات العسكرية.
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تريد حل توتراتها مع إيران من خلال الدبلوماسية ولا تبحث عن صراع عسكري.
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لتعطيل فعاليات معرض دمشق الدولي الذي ينطلق اليوم الأربعاء، 28 أغسطس/ آب، ويستمر لغاية 6 سبتمبر/ أيلول.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)