في القدس...شاورما من "العجل الذهبي"

تم سحب 10100 شيكل، أي ما يساوي 2800 دولار، من بطاقة مصرفية لسائحة في المدينة القديمة في القدس، لشرائها الشاورما، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

بعد مرور بعض الوقت على وجبة المدينة الباهظة الثمن، عادت المرأة وطلبت إعادة نقودها. وفقا لها، بعد أن تم الإبلاغ عن الحادث في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أعيدت الأموال إلى حسابها.