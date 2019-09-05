موعد إطلاق "غالاكسي فولد" الجديد

قالت قناة "سي بي إس"، اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان البنتاغون، إن رئيس البنتاغون مارك إسبير وافق رسميا على إعادة تمويل 127 برنامجا، وتخصيص 3.6 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.