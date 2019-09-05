موعد إطلاق "غالاكسي فولد" الجديد

ويرتقب أن تكشف الشركة عن هاتفها الذكي القابل للطي (غالاكسي فولد) في كوريا الجنوبية يوم غد 6 أيلول / سبتمبر الجاري، وستطرح بيعه في أوروبا (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا العظمى) وسنغافورة يوم 18 أيلول /سبتمبر الجاري.
أعلنت شركة سامسونغ في مؤتمر "إيفا" عن موعد لبدء مبيعات هاتف غالاكسي فولد الذكي.
ويرتقب أن تكشف الشركة عن هاتفها الذكي القابل للطي (غالاكسي فولد) في كوريا الجنوبية يوم غد 6 أيلول / سبتمبر الجاري، وستطرح بيعه في أوروبا (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا العظمى) وسنغافورة يوم 18 أيلول /سبتمبر الجاري.
تم سحب 10100 شيكل، أي ما يساوي 2800 دولار، من بطاقة مصرفية لسائحة في المدينة القديمة في القدس، لشرائها الشاورما، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
قالت قناة "سي بي إس"، اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان البنتاغون، إن رئيس البنتاغون مارك إسبير وافق رسميا على إعادة تمويل 127 برنامجا، وتخصيص 3.6 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
دعا وزير الاتصالات والمعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، الرئيس الأمريكي إلى التوقف عن تقليد "ثانوس"، الشخصية الهزلية الشريرة للغاية، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية في مجال الفضاء.
كشفت تقارير صحفية أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تفكر في إلغاء "زر" أدمن على استخدامه الملايين.
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