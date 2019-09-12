ترامب يحارب السجائر الإلكترونية

أكد الخبير التركي في الأمن ومكافحة الإرهاب، متين غيورجان، في تعليق لـ"سبوتنيك" حول الوضع في "المنطقة الآمنة" المخطط لها والدورية الأمريكية التركية المشتركة التي تم إطلاقها مؤخرًا، أن واشنطن وأنقرة قد فشلتا بشكل أساسي في التوصل إلى اتفاق بشأن عملية مشتركة شرق الفرات، ولكن تمكنتا من التوصل إلى "إنشاء آلية لبناء الثقة بين الطرفين"، حد قوله.