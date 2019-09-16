هل ترامب مستعد للمفاوضات مع إيران؟

قال رئيس مجلس إدارة "سوسيتيه جنرال" لورينزو بيني سماغي في مقابلة مع "سبوتنيك" إن أخطر ما يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي على المدى القصير، مقارنة بالأزمة الاقتصادية عام 2008، هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون أن يتم التصديق على شروط هذه العملية.