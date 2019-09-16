هل ترامب مستعد للمفاوضات مع إيران؟

وأضاف ترامب على موقع "تويتر": "وسائل الإعلام الزائفة تقول إنني أرغب بلقاء بإيران دون شروط، وذلك تصريح غير صحيح كالعادة".
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التقارير حول استعداده للقاء الإيرانيين دون شروط هي أخبار زائفة.
وأضاف ترامب على موقع "تويتر": "وسائل الإعلام الزائفة تقول إنني أرغب بلقاء بإيران دون شروط، وذلك تصريح غير صحيح كالعادة".
قال رئيس مجلس إدارة "سوسيتيه جنرال" لورينزو بيني سماغي في مقابلة مع "سبوتنيك" إن أخطر ما يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي على المدى القصير، مقارنة بالأزمة الاقتصادية عام 2008، هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون أن يتم التصديق على شروط هذه العملية.
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لحظر بيع جميع السجائر الإلكترونية ذات النكهات المتنوعة في إطار حملة موسعة، فيما حذر مسؤولون من أن النكهات الحلوة أوقعت ملايين القصّر في دائرة إدمان النيكوتين.
نشرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، الذي يغطي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز 2019.
قال شادي عبد الوهاب لوكالة "سبوتنيك"، خبير في مركز "المستقبل" للأبحاث والدراسات المتقدمة في الإمارات، إن استقالة مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون لن يكون لها تأثير كبير على سياسة البلاد في الشرق الأوسط، لأنه لم يلعب دوراً هاماً في اتخاذ القرارات في الآونة الأخيرة.
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