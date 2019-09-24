أمريكا لم تصدر تأشيرات للروس للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

استنكرت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات للبرلمانيين الروس، الذين كان من المفترض أن يصلوا إلى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في وقت سابق، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي كونستانتين كوساتشيوف، إنه لم يتلق إذنًا بالدخول ولن يتمكن من القدوم إلى نيويورك كما هو مخطط له. في وقت لاحق، ظهرت معلومات تفيد بأن العديد من النواب الروس لم يسمح لهم بدخول البلاد.

وبدورها علقت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بقولها: "هذا مثال شائن على عدم احترام الولايات المتحدة الأمريكية لأعضاء الأمم المتحدة، وكذلك الفشل في الوفاء بالتزاماتها كدولة مستضيفة للمنظمة العالمية".