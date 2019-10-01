من شارك مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني ولماذا؟

وكشف مصدر لـ"سي إن إن" أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، شارك في مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني.
تتوالى أسرار المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والتي يحاول الديمقراطيون من خلالها العمل على عزل ترامب.
وكشف مصدر لـ"سي إن إن" أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، شارك في مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني.
صرح أوليغ بيلوزيروف، الرئيس التنفيذي للشركة في اجتماع مع رئيس السكك الحديدية السعودية بشار المالك في موسكو، بأن شركة السكك الحديدية الروسية القابضة مستعدة للنظر في المشاركة بمشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.
دعت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأحد، على القناة الأولى الروسية، إلى نقل المحادثات الهاتفية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع قادة العالم، على غرار نشر فضيحة المحادثة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، إنها تعتزم إرسال 4 أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات السعودية بعد أكبر هجوم على الإطلاق استهدف منشآتها النفطية هذا الشهر.
تعتبر المافيا النيجيرية واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية الإفريقية، التي انتشرت مخالبها في ثمانين دولة حول العالم، بما في ذلك بسبب تدفقات الهجرة.
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