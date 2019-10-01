من شارك مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني ولماذا؟

دعت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الأحد، على القناة الأولى الروسية، إلى نقل المحادثات الهاتفية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع قادة العالم، على غرار نشر فضيحة المحادثة بين الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي".