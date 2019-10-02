ترامب...سحب ثقة أم إنقلاب؟

أكد أحد المشاركين في المؤتمر حول الأزمة السورية، الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا في نهاية الأسبوع الماضي، وهو الصحفي السوري، من أصل أرمني، ساركيس كاسارجيان، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن مشكلة اللاجئين لا يمكن حلها إلا من خلال الجهود المشتركة مع السلطات السورية.