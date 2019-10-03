مساعد وزير الدفاع الأمريكي: لاجئو الركبان لا يريدون الإخلاء

وقال مالروي للصحفيين: "هم لا يريدون أن يتم إجلاءهم. هي هذه المشكلة. ربما لا يريدون أن يتم إجلاءهم إلى النظام (الرئيس السوري بشار الأسد)، حيث سيتم استدعاءهم للخدمة العسكرية وإجبارهم على القتال في إدلب. ربما الجواب يكمن في ذلك".
قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، مايكل مالروي، إن سكان مخيم الركبان للاجئين في سوريا لا يريدون الإخلاء.
وقال مالروي للصحفيين: "هم لا يريدون أن يتم إجلاءهم. هي هذه المشكلة. ربما لا يريدون أن يتم إجلاءهم إلى النظام (الرئيس السوري بشار الأسد)، حيث سيتم استدعاءهم للخدمة العسكرية وإجبارهم على القتال في إدلب. ربما الجواب يكمن في ذلك".
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أكد أحد المشاركين في المؤتمر حول الأزمة السورية، الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا في نهاية الأسبوع الماضي، وهو الصحفي السوري، من أصل أرمني، ساركيس كاسارجيان، في تعليق لـ"سبوتنيك"، أن مشكلة اللاجئين لا يمكن حلها إلا من خلال الجهود المشتركة مع السلطات السورية.
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