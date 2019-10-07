خيبة أمل كورية شمالية على طاولة المفاوضات الأمريكية

وقال كيم في تصريحات، نقلتها صحيفة "دوجاس نييتر" السويدية: "نحن نشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تقدم شيئا على طاولة المفاوضات، الآن مسؤولية استمرار المفاوضات تقع على عاتق الولايات المتحدة".
أعلن كبير مفاوضي كوريا الشمالية، كيم ميونغ غيل، فشل المفاوضات التي بدأت مع الولايات المتحدة، السبت الماضي، في ستوكهولم، والتي كانت تناقش نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.
وقال كيم في تصريحات، نقلتها صحيفة "دوجاس نييتر" السويدية: "نحن نشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تقدم شيئا على طاولة المفاوضات، الآن مسؤولية استمرار المفاوضات تقع على عاتق الولايات المتحدة".
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