التعامل بالعملات الوطنية بين روسيا وتركيا

أعلنت وزارة المالية الروسية، أمس الثلاثاء، أنها وقعت مع وزارة الخزانة والمالية التركية، اتفاقية حول التسويات والمدفوعات بالعملات الوطنية.

وجاء في بيان الوزارة "تم توقيع اتفاق بين روسيا وتركيا بشأن الحسابات والمدفوعات، بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين المصارف وكذلك ضمان المدفوعات دون انقطاع بين الكيانات التجارية في روسيا وتركيا".