التعامل بالعملات الوطنية بين روسيا وتركيا

وجاء في بيان الوزارة "تم توقيع اتفاق بين روسيا وتركيا بشأن الحسابات والمدفوعات، بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين المصارف وكذلك ضمان المدفوعات دون انقطاع بين الكيانات التجارية في روسيا وتركيا".
أعلنت وزارة المالية الروسية، أمس الثلاثاء، أنها وقعت مع وزارة الخزانة والمالية التركية، اتفاقية حول التسويات والمدفوعات بالعملات الوطنية.
وجاء في بيان الوزارة "تم توقيع اتفاق بين روسيا وتركيا بشأن الحسابات والمدفوعات، بهدف توسيع وتعزيز التعاون بين المصارف وكذلك ضمان المدفوعات دون انقطاع بين الكيانات التجارية في روسيا وتركيا".
أفادت بوابة "ياهو نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن البلاد تطور أسلحة جديدة "لا يمكن لأحد أن يتخيلها"، بما في ذلك غواصات "ذكية".
أفاد المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية، أندريه كورتونوف، اليوم الثلاثاء، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير الاقتصاد التركي هي محاولة لتحسين صورة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ودعوة للرئيس التركي رجب أردوغان، لضبط النفس تجاه الأكراد السوريين.
أثارت فتاة تبلغ من العمر 22 عاما، تلقب بـ"باربي داغستان"، إعجاب الكثيرين من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورها.
أعلن كبير مفاوضي كوريا الشمالية، كيم ميونغ غيل، فشل المفاوضات التي بدأت مع الولايات المتحدة، السبت الماضي، في ستوكهولم، والتي كانت تناقش نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.
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