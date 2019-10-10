ترامب: تركيا وحدها تتحمل مسؤولية "الدواعش" في سوريا

أفاد المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية، أندريه كورتونوف، اليوم الثلاثاء، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير الاقتصاد التركي هي محاولة لتحسين صورة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ودعوة للرئيس التركي رجب أردوغان، لضبط النفس تجاه الأكراد السوريين.