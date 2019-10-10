مظاهرات العراق تغير من نظام نوم رئيس وزراء العراق

كتب حمزة مصطفى، مدير مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" في بغداد، في مقدمة تغطيته للقاء جمعه ومجموعة من الإعلاميين برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: "في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أول من أمس انتهى لقاؤنا".
قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن المظاهرات التي شهدتها البلاد غيرت قواعد نومه.
كتب حمزة مصطفى، مدير مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" في بغداد، في مقدمة تغطيته للقاء جمعه ومجموعة من الإعلاميين برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: "في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أول من أمس انتهى لقاؤنا".
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب العملية العسكرية التركية في سوريا
أعلنت وزارة المالية الروسية، أمس الثلاثاء، أنها وقعت مع وزارة الخزانة والمالية التركية، اتفاقية حول التسويات والمدفوعات بالعملات الوطنية.
أفادت بوابة "ياهو نيوز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن البلاد تطور أسلحة جديدة "لا يمكن لأحد أن يتخيلها"، بما في ذلك غواصات "ذكية".
أفاد المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية، أندريه كورتونوف، اليوم الثلاثاء، بأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير الاقتصاد التركي هي محاولة لتحسين صورة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ودعوة للرئيس التركي رجب أردوغان، لضبط النفس تجاه الأكراد السوريين.
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