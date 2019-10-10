مظاهرات العراق تغير من نظام نوم رئيس وزراء العراق

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن المظاهرات التي شهدتها البلاد غيرت قواعد نومه.

كتب حمزة مصطفى، مدير مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" في بغداد، في مقدمة تغطيته للقاء جمعه ومجموعة من الإعلاميين برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: "في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أول من أمس انتهى لقاؤنا".