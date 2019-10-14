سياسي أمريكي يهنئ الأمريكيين بالطراد الروسي!

سخر نشطاء شبكة "تويتر" من عضو الكونغرس الأمريكي، الذي هنأ البحرية الأمريكية ناشراً صورة للطراد "بيوتر فيليكي" (بطرس الأعظم).

تم الإبلاغ عن الخطأ لأول مرة من قبل الصحفي السياسي ديف براون.

بعد ذلك، قام عضو الكونغرس بتصحيح المنشور، واستبدل الرسم التوضيحي بالفيديو الترويجي الرسمي للبحرية الأمريكية، إلا أن مستخدمي الشبكة الاجتماعية لاحظوا التبديل وسخروا من السياسي.