دموع التمساح الأمريكي على سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، إن العملية التركية في سوريا نجم عنها تدمير وخسائر فادحة.

وقال إسبير في بيان: "على الرغم من الاعتراض والتحذيرات المتكررة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أمر الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان بغزو من جانب واحد لشمال سوريا، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا واللاجئين والدمار".