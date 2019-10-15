دموع التمساح الأمريكي على سوريا

وقال إسبير في بيان: "على الرغم من الاعتراض والتحذيرات المتكررة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أمر الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان بغزو من جانب واحد لشمال سوريا، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا واللاجئين والدمار".
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، إن العملية التركية في سوريا نجم عنها تدمير وخسائر فادحة.
وقال إسبير في بيان: "على الرغم من الاعتراض والتحذيرات المتكررة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أمر الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان بغزو من جانب واحد لشمال سوريا، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا واللاجئين والدمار".
سخر نشطاء شبكة "تويتر" من عضو الكونغرس الأمريكي، الذي هنأ البحرية الأمريكية ناشراً صورة للطراد "بيوتر فيليكي" (بطرس الأعظم).
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، أن الجيش الأمريكي في الجمهورية العربية السورية كان محاصرًا بين القوات التركية التي تقوم بالعملية ضد القوات الكردية والجيش السوري.
قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن المظاهرات التي شهدتها البلاد غيرت قواعد نومه.
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب العملية العسكرية التركية في سوريا
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