ترامب ليس ضد مشاركة روسيا في تسوية الأزمة السورية

قال ترامب للصحفيين في واشنطن، يوم أمس الأربعاء، "إذا أرادت روسيا أن تشارك في التسوية (تسوية النزاع العسكري في سوريا)، فهذا وفقًا لتقديرها، قد تكون لديهم مشاكل مع تركيا، قد تكون لديهم مشاكل على الحدود (سوريا وتركيا). هذه ليست حدودنا".