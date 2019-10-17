ترامب ليس ضد مشاركة روسيا في تسوية الأزمة السورية

قال ترامب للصحفيين في واشنطن، يوم أمس الأربعاء، "إذا أرادت روسيا أن تشارك في التسوية (تسوية النزاع العسكري في سوريا)، فهذا وفقًا لتقديرها، قد تكون لديهم مشاكل مع تركيا، قد تكون لديهم مشاكل على الحدود (سوريا وتركيا). هذه ليست حدودنا".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعترض على مشاركة روسيا في التسوية السورية.
قال ترامب للصحفيين في واشنطن، يوم أمس الأربعاء، "إذا أرادت روسيا أن تشارك في التسوية (تسوية النزاع العسكري في سوريا)، فهذا وفقًا لتقديرها، قد تكون لديهم مشاكل مع تركيا، قد تكون لديهم مشاكل على الحدود (سوريا وتركيا). هذه ليست حدودنا".
كتب العقيد الأمريكي مايلز كوغنز على حسابه في "تويتر" أن التحالف الأمريكي قام بتدمير مستودع الذخيرة الخاص به، الذي ترك في سوريا خلال انسحاب القوات.
وجهت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، تولسي غابارد، تهمة إلى السلطات الأمريكية.
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، إن العملية التركية في سوريا نجم عنها تدمير وخسائر فادحة.
سخر نشطاء شبكة "تويتر" من عضو الكونغرس الأمريكي، الذي هنأ البحرية الأمريكية ناشراً صورة للطراد "بيوتر فيليكي" (بطرس الأعظم).
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