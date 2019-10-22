الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، حول محاولة كل من روسيا وإيران والصين "التدخل" في الانتخابات الأمريكية المقبلة.