مسؤول أمريكي سابق: يجب على الولايات المتحدة "العمل على الأخطاء" في سوريا

قال ماثيو هاو، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "العمل على الأخطاء" بشأن الأعمال في سوريا لكي "نكون مفيدين" في هذا البلد في المستقبل.

وقال هاو لوكالة "سبوتنيك": "يعتمد نجاح وقف إطلاق النار على عوامل خارجية وداخلية. القوى الخارجية المتمثلة في الولايات المتحدة وروسيا وإيران وإسرائيل وغيرها - عليها أن تسعى جاهدة للحفاظ على توازن دقيق ومنع حدوث المواجهة، وذلك باستخدام نفوذها حتى لا يدخل الصراع السوري مرحلة نشطة مرة أخرى".

ويعتقد أيضا أن الولايات المتحدة "يمكن أن تكون فعالة ومفيدة في سوريا من خلال الاستمرار في القيام به في الآونة الأخيرة". ووفقا لقوله، يمكن القيام بذلك "دون تفاقم الصراع، دون الاستمرار في تقديم المساعدة العسكرية لمختلف التنظيمات، بما في ذلك التنظيمات الإسلامية، وكذلك الاعتراف بأوجه التقصير في السياسة الأمريكية التي دفعت سوريا إلى الوضع الذي هي فيه الآن".