ماذا تفعل المارخوانا في قاعدة عسكرية أمريكية

ووفقا لصحيفة "Task & Purpose"، فإنه تم تداول معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد باعتقال أحد العسكريين في قاعدة مينوت الأمريكية، بسبب تدخينه المارخوانا أثناء مناوبته.
يحقق سلاح الجوي الأمريكي في تقارير تفيد بوجود مخدرات (المارخوانا) في قاعدة عسكرية في مدينة نورث داكوتا، التي يوجد بداخلها صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "Minuteman III".
ووفقا لصحيفة "Task & Purpose"، فإنه تم تداول معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي تفيد باعتقال أحد العسكريين في قاعدة مينوت الأمريكية، بسبب تدخينه المارخوانا أثناء مناوبته.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية ستنسحب من شمالي سوريا، وأنه سيتم رفع العقوبات عن تركيا، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يفعل الصواب بشأن بلاده.
وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تخصيص 4.5 مليون دولار لقوات الدفاع المدني السوري المعروفة أيضا باسم "الخوذ البيض"، وفقًا لبيان أصدره البيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء.
قال ماثيو هاو، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "العمل على الأخطاء" بشأن الأعمال في سوريا لكي "نكون مفيدين" في هذا البلد في المستقبل.
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، حول محاولة كل من روسيا وإيران والصين "التدخل" في الانتخابات الأمريكية المقبلة.
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