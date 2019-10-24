ماذا تفعل المارخوانا في قاعدة عسكرية أمريكية

قال ماثيو هاو، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "العمل على الأخطاء" بشأن الأعمال في سوريا لكي "نكون مفيدين" في هذا البلد في المستقبل.