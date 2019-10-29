أدلة على مقتل البغدادي

ونشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" مشاهد جوية للعملية الأمريكية، التي أسفرت عن قتل البغدادي في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.
نشرت وكالات أنباء، أمس الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول، مشاهد تظهر للمرة الأولى لعملية اغتيال زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي.
ونشرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" مشاهد جوية للعملية الأمريكية، التي أسفرت عن قتل البغدادي في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.
قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الاثنين، إن دول الاتحاد قررت الموافقة على طلب المملكة المتحدة لتأجيل خروج الأخيرة من الاتحاد من نهاية الشهر الجاري لنهاية كانون الثاني/يناير من العام المقبل.
أعربت موسكو، يوم أمس الأحد، عن تشككها في رواية واشنطن بشأن العملية التي قالت إنها نفذتها أمس في سوريا، وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، مؤكدة أن موت البغدادي لا أهمية له على الوضع بسوريا.
لا تخطط الولايات المتحدة الأمريكية كما ترى صحيفة صينية لمهاجمة روسيا. ولا تجرؤ الولايات المتحدة على مهاجمة روسيا لأن روسيا تستطيع صد العدوان وتوجيه الرد الساحق.
يحقق سلاح الجوي الأمريكي في تقارير تفيد بوجود مخدرات (المارخوانا) في قاعدة عسكرية في مدينة نورث داكوتا، التي يوجد بداخلها صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "Minuteman III".
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