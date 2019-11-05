واشنطن تنسحب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء انسحابها رسميا من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

وقرر ترامب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر/ أيلول وللشهر الرابع على التوالي معدلات قياسية أو قاربتها، بحسب "سي إن إن".