واشنطن تنسحب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ

وقرر ترامب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر/ أيلول وللشهر الرابع على التوالي معدلات قياسية أو قاربتها، بحسب "سي إن إن".
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء انسحابها رسميا من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.
وقرر ترامب المضي قدما في الانسحاب من الاتفاق على الرغم من الأدلة المتزايدة على حقيقة التغير المناخي وتأثيراتها، في حين سجلت درجات الحرارة في سبتمبر/ أيلول وللشهر الرابع على التوالي معدلات قياسية أو قاربتها، بحسب "سي إن إن".
يخطط الجيش الأمريكي لتزويد قواته بالجيل الجديد من الأسلحة النارية بخراطيش من عيار 6.8 ملم، وفقا للبوابة الإلكترونية "بوبيولار ميكانيكس".
تحدث الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم أمس الخميس، عن العديد من القضايا، من أبرزها مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، والاتفاق الروسي التركي.
طلبت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" توفير أماكن إضافية في مركبة "سويوز" لتوصيل رواد فضاء أمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية.
أعرب رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيلون عن رأي مفاده أن العقوبات ضد روسيا لا تحقق هدفها.
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