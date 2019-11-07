"فيسبوك" يستغل بيانات مستخدميه الشخصية للضغط على شركائه

فبحسب الشبكة الأمريكية يدور الحديث عن نحو 7 آلاف صفحة من بيانات موقع التواصل تم تسريبها، منها 4 آلاف رسالة تتعلق برسائل بريدية ملاحظات ورسائل تم تداولها عبر "ماسنجر".

وذكرت الشبكة بأن هذه المعلومات تم جمعها في الفترة الممتدة منذ عام 2011 ولغاية 2015، وتم تصنيف 1200 صفحة على أنها "سرية للغاية".

وأوضحت الشبكة بان الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرغ، إلى جانب إدارة الشركة وجودوا طرقا لاستخدام معلومات وبيانات تتعلق بالمستخدمين من أجل الضغط على الشركاء.

في بعض الحالات، يقوم Facebook "بمكافأة" الشركاء من خلال منحهم حق الوصول التفضيلي لأنواع معينة من بيانات المستخدم.

على سبيل المثال، استخدمت Amazon هذا الوصول لأنها أنفقت أموالا على إعلانات Facebook. في حالة أخرى، حرمت شبكة التواصل الاجتماعي MessageMe من تطبيق المراسلة للوصول إلى

البيانات، لأنه أصبح سريعا جدا وقد يتنافس مع Facebook نفسه.

طوال هذا الوقت، خططت Facebook لإثبات هذه الإجراءات علنًا مع الاهتمام بخصوصية المستخدمين.