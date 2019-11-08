مخ الناتو يفارق الحياة

انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حلف شمال الأطلسي (الناتو) وما آلت إليه الأمور بسبب الخلافات بين الحلفاء، معتبرا أن هذا الحلف بات في حالة "موت سريري".

قال ماكرون في مقابلة مع مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، نُشرت اليوم الخميس: "ما نعيشه اليوم هو حالة موت سريري لحلف الناتو"، مضيفاً: "يجب توضيح الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها حلف الناتو".

وأضاف: "ما حدث هو مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لحلف الناتو".

ومن ناحيتها وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن حلف شمال الأطلسي، فقد التنسيق بالكامل داخل الحلف، ويمكن وصف ذلك بأنه "موت سريري"، نعتت هذا القول بأنه إعلان منصف.