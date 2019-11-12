"غوغل"...هل أنا مصاب بمرض خطير؟

يعتمد الكثير منا على الاستعانة بمحرك البحث الشهير "غوغل"، فور الشعور بحكة في الحلق أو الشك في الإصابة بمرض ما، من أجل البحث عن علاج سريع، ولكن دراسة حديثة تحذر من الإقلاع عن هذه العادة لتجنب المزيد من القلق.