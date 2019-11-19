المستوطنات "لا تتعارض مع القانون الدولي"

قال ألكسندر نوي، النائب في البوندستاغ، الممثل الرسمي لحركة "حزب اليسار" حول الشؤون السياسة الخارجية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة، مثل تركيا، يمكن أن يُطلق عليها "حفار القبور في الناتو" لأن هذه الدول تستخدم التحالف لمصالحها الوطنية الخاصة.