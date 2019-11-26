"النصرة" و"الخوذ البيض" تحضران لمسرحية كيميائية جديدة

قال عضو مجلس الشعب السوري مهند حاج علي لوكالة "سبوتنيك"، إن "أحد أسباب هذا الاعتداء بكل تأكيد هو الصراع السياسي الشرس جدا على السلطة داخل الكيان الصهيوني، وبالتالي يحاول نتنياهو أن يبحث عن أوراق جديدة من أجل أن يفرض شروطا جديدة على حزب أبيض أزرق".