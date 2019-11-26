هل من "مسرحية كيميائية" أخرى؟

وذكر لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الإيسلندي: "بالنسبة للاستفزازات التي يجري الإعداد لها في إدلب، فنحن نتلقى تقارير عن ذلك بانتظام".
صرح إيغور كوروتشينكو، كبير الخبراء العسكريين لرئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المعلومات التي سبق أن كشفها الجيش الروسي حول استفزاز "الخوذ البيض" المرتقبة بالقرب من إدلب ستمنع من حدوثها وبالتالي ستمنع معاناة المدنيين.
وذكر لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الإيسلندي: "بالنسبة للاستفزازات التي يجري الإعداد لها في إدلب، فنحن نتلقى تقارير عن ذلك بانتظام".
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلين من تنظيمي "هيئة تحرير الشام" (المعروف سابقا باسم جبهة النصرة)، بالاشتراك مع منظمة الخوذ البيض (الإرهابيتين المحظورتين في روسيا)، يخططون للقيام باستفزازات كيميائية في منطقة خفض التصعيد في إدلب.
دخل الملياردير ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ، اليوم الأحد، السباق المزدحم لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020، مما يضيف صوتا آخر معتدلا بين المتنافسين على دخول البيت الأبيض.
قالت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" أن نماذج الأعمال التجارية لشركتي "غوغل" و"فيسبوك" تهدد حقوق الإنسان
قال عضو مجلس الشعب السوري مهند حاج علي لوكالة "سبوتنيك"، إن "أحد أسباب هذا الاعتداء بكل تأكيد هو الصراع السياسي الشرس جدا على السلطة داخل الكيان الصهيوني، وبالتالي يحاول نتنياهو أن يبحث عن أوراق جديدة من أجل أن يفرض شروطا جديدة على حزب أبيض أزرق".
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