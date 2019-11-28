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16:58 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    المحادثات السرية بين ترامب و"طالبان"

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    أعلن وزير سابق في حركة "طالبان" أن مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة والحركة تجري في قطر.

    المحادثات السرية بين ترامب و طالبان

    مولوي قلم الدين مومند، هو أحد النشطاء السابقين رفيعي المستوى في حركة "طالبان"، خلال فترة حكمه ترأس وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك اللجنة الأولمبية.

    قال في مقابلة مع موقع "أفغانستان. رو" إن "اجتماعًا غير رسمي يعقد في قطر، ويهدف إلى تمهيد الطريق للمفاوضات الرسمية"، و"هذه المرة تجري المفاوضات بجدية". حسب مومند، ستكون المفاوضات ناجحة وستؤدي إلى توقيع الاتفاقية".

    مومند مقتنع بأنه بما أن الولايات المتحدة لم تستطع الفوز في الحرب في أفغانستان خلال 18 عامًا، فليس أمامها خيارا آخر سوى التوقيع على اتفاقية سلام.

    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة
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