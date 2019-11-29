مفاجأة أمريكية لأفغانستان في عيد الشكر

أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى أفغانستان في زيارة غير مخطط لها يوم أمس الخميس، والتقى بنظيره الأفغاني أشرف غني، وهنأ الجيش الأمريكي هناك بمناسبة عيد الشكر.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حركة "طالبان" تسعى إلى إبرام اتفاق سلام، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال ترتيبات وقف إطلاق النار.

وصرح ترامب أمام الصحفيين في البيت الأبيض: "تريد "طالبان" عقد صفقة، ونحن نلتقي بهم، ونقول إن هذا يجب أن يتم من خلال عملية وقف إطلاق النار. لم يريدوا وقف إطلاق النار. والآن، يريدون وقفه وأنا أؤمن أن الأمر سوف ينجح".

هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها ترامب إلى أفغانستان، بعد أن زارها الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2014.