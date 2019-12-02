وسّع... وسّع كمان

أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصل إلى أفغانستان في زيارة غير مخطط لها يوم أمس الخميس، والتقى بنظيره الأفغاني أشرف غني، وهنأ الجيش الأمريكي هناك بمناسبة عيد الشكر.