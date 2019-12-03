"الناتو" لم يعد يلبي رغبات تركيا

الخبير الدولي في شؤون الطاقة، رئيس نادي البوسفور للطاقة، المستشار السابق لرئيس وزراء تركيا، الدبلوماسي السابق محمد أوغوتشو، في مقابلة مع "سبوتنيك"، علّق على توازن القوى في العلاقات بين تركيا وحلف "الناتو"، كما تنبئ قمة "الناتو" المرتقبة.

وفق رأيه، ستصبح قمة "الناتو" في لندن تاريخية بالنسبة لحلف "الناتو". وأكد أوغوتشو، قائلاً: "إنه بدلا من لحظة انضمام تركيا إلى الحلف، فستكون واحدة من أعضائها المخلصين، إلا أنها اليوم تسعى إلى أن تشغل مكانها بمثابة القوة غير المستغنى عنها، كقوة مستقلة في المنطقة".

حسب الخبير، فإن السبب في ذلك هو أن الناتو "لم يعد يلبي الاحتياجات الأمنية لتركيا"، وأن المادة الخامسة في ميثاق الحلف "فقدت فعاليتها وخرجت عن الاستخدام".

كما أشار أوغوتشو إلى أهمية الاجتماع الرباعي المقبل في إطار قمة أردوغان وميركل وماكرون وجونسون، على وجه الخصوص، على خلفية تبادل الحديث القاسي بين الزعماء الأتراك والفرنسيين.