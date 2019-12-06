"رجل في الوسط"... من سيظهر على غلاف مجلة "تايم" هذا الشهر؟

ظهر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لأول مرة، على غلاف لمجلة "تايم" الأمريكية. وكتب تحت صورته "رجل في الوسط"، وقع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

ذكر على حساب مجلة "تايم" في "فيسبوك"، أن زيلينسكي سيظهر على "الغلاف الدولي" للمجلة، في الإصدار الجديد في 16 ديسمبر 2019. عنوان المقال المخصص له هو "كيف يقوم الرئيس الأوكراني بدوره في أكبر دراما سياسية في العالم".