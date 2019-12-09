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15:02 09 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    ليست الحرب من تقتل كابول

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    لأكثر من أسبوع، كانت كابول على رأس قائمة المدن ذات الهواء الأكثر تلوثًا في العالم وفقًا لموقع Air Visual، وهو مصدر موثوق لبيانات تلوث الهواء.

    الهواء الملوث في كابول يقتل أكثر من الحرب نفسها

    إن مستوى التلوث في كابول خطير لدرجة أن خبراء هذا الموقع طلبوا من سكان كابول عدم فتح النوافذ واستخدام الأقنعة بشكل عاجل. وفي الوقت نفسه، وفقا لبلدية كابول والوكالة الوطنية لحماية البيئة، تم تنفيذ جميع الإجراءات من أجل العمل على الحد من تلوث الهواء في المدينة.

    أعلنت الوكالة الوطنية لحماية البيئة أن السبب الرئيسي هو التطور المتدني لمدينة كابول، ويتمثل ذلك خاصة في استخدام الوقود المنخفض الجودة. لا توجد إحصائيات جديدة حول عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الأمراض المرتبطة بالتلوث الهوائي، لكن تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 يوضح أنه في عام 2017، بلغ عدد الوفيات نتيجة ذلك 16 ألف شخص، أي 4 أضعاف عدد القتلى خلال الحرب في البلاد (الذين بلغ عددهم حوالي 4 آلاف شخص).

    الكلمات الدلالية:
    أفغانستان, كابول
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