ويأتي انسحاب الخطيب في الوقت التي تشير فيه كل المعطيات إلى تسلم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لرئاسة الوزراء، حيث يـحظى بدعم كبرى الكتل النيابية في مجلس النواب، كـ"حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر".
أجل الرئيس اللبناني ميشيل عون المشاورات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أن أعلن سمير الخطيب سحب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.
ويأتي انسحاب الخطيب في الوقت التي تشير فيه كل المعطيات إلى تسلم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لرئاسة الوزراء، حيث يـحظى بدعم كبرى الكتل النيابية في مجلس النواب، كـ"حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر".
لأكثر من أسبوع، كانت كابول على رأس قائمة المدن ذات الهواء الأكثر تلوثًا في العالم وفقًا لموقع Air Visual، وهو مصدر موثوق لبيانات تلوث الهواء.
ظهر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، لأول مرة، على غلاف لمجلة "تايم" الأمريكية. وكتب تحت صورته "رجل في الوسط"، وقع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
صرح رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، الذي قضى 25 عاما في أحد السجون الأمريكية، لوكالة "سبوتنيك"، أن السجناء الأمريكيين ينفذون أوامر وزارة الدفاع الأمريكية - يصنعون أجزاء من الصواريخ المجنحة "توماهوك" بدقة عالية.
الخبير الدولي في شؤون الطاقة، رئيس نادي البوسفور للطاقة، المستشار السابق لرئيس وزراء تركيا، الدبلوماسي السابق محمد أوغوتشو، في مقابلة مع "سبوتنيك"، علّق على توازن القوى في العلاقات بين تركيا وحلف "الناتو"، كما تنبئ قمة "الناتو" المرتقبة.
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