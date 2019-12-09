غادر من الباب ليعود من...!

الخبير الدولي في شؤون الطاقة، رئيس نادي البوسفور للطاقة، المستشار السابق لرئيس وزراء تركيا، الدبلوماسي السابق محمد أوغوتشو، في مقابلة مع "سبوتنيك"، علّق على توازن القوى في العلاقات بين تركيا وحلف "الناتو"، كما تنبئ قمة "الناتو" المرتقبة.