أمريكا: روسيا "راعية للإرهاب"

يعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي روسيا "راعية للإرهاب"، كما ذكر في مشروع القرار، الذي أقرته اللجنة الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي. ويذكرأن القرار بشأن التبني الرسمي لمثل هذه الصياغة يجب أن يتخذ من قبل وزير الخارجية، كما أفادته الخدمة الصحفية للجنة.

قال الخبير فلاديمير أولينشنكو لـ"سبوتنيك":"على ما يبدو، المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين تأخذ شكلا غير متوقع، وقد استنفدت الإمكانات الكاملة للحس السليم. ومن المقلق على الأرجح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكانت المحادثات بناءة وأظهرت أنه لا توجد عقبات لا يمكن التغلب عليها. وبالتالي، فإن هذا أقلق خصوم ترامب المذعورين. بالإضافة إلى أن العام المقبل - هو عام انتخابات الرئاسة الأمريكية. ومن هنا جاءت فكرة إدراج روسيا على قائة "الدول الراعية للإرهاب". يبدو أن الحس السليم لا يتوافق مع سياسة الولايات المتحدة الحالية فيُعبر عنه بمثل هذه الطرق العجيبة".