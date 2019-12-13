نجمة الاتحاد الأوروبي تغادره العام المقبل

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال لقائه مؤيديه، بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني، بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية البريطانية.
صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال لقائه مؤيديه، بأن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل.
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