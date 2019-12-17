تونبرغ... من يكذب يغرّد!

اتهمت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ بالكذب، بعد أن نشرت صورة لها على أرضية القطار القادم من ألمانيا، على حسابها الشخصي بموقع "تويتر".

وتظهر الصورة تونبرغ جالسة على أرضية القطار، عائدة من قمة المناخ في مدريد إلى السويد. وأوضحت أن قطارها من بازل قد تم إلغاؤه، لذا وُجب عليها ركوب قطار آخر ليس به مقعد. في الوقت نفسه، أكدت الناشطة أن القطارات المزدحمة "تعد علامة جيدة، لأن هذا يعني أن الطلب على رحلات القطارات مرتفع".

ورداً على ذلك، كتبت شركة السكك الحديدية الألمانية "شركة دوتش هبن" على صفحة حسابها في "تويتر"، أنه كان على تونبرغ أن تتحدث عن "مدى كفاءة وودية موظفينا في خدمتها، في قسم الدرجة الأولى، حيث كان مقعدها".